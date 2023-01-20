زيلينسكي: سنستمر في الكفاح للحصول على دبابات حديثة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 20-1-2023) إن أوكرانيا ستظل مضطرة للكفاح من أجل ضمان إمدادها بدبابات حديثة بعد أن فشل الشركاء الغربيون في التوصل إلى اتفاق حول إرسال دبابات ألمانية الصنع إلى كييف.

وفشل اجتماع عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي لألمانيا إرسال دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا أو السماح للدول الأخرى بإرسالها.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور إن اجتماع رامشتاين سيعزز صمود أوكرانيا وعبر عن ثقته في أن الحلفاء سيدعمون كييف قدر الإمكان.

وقال “أجل، لا يزال يتوجب علينا الكفاح من أجل تسلم الدبابات الحديثة، لكننا نوضح كل يوم أنه لا بديل عن اتخاذ قرار بشأن تسليم الدبابات”.

ونفى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الجمعة معارضة برلين نقل دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا من جانب واحد، لكنه قال إن ألمانيا مستعدة للتحرك بسرعة إذا تم التوصل إلى توافق بين الحلفاء.