زيلينسكي: سنقاتل بكل طاقتنا للاحتفاظ بمدينة باخموت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستقاتل للاحتفاظ بسيطرتها على مدينة باخموت “الحصينة” في الشرق لأطول فترة ممكنة، وحث الغرب على تزويد بلاده بأسلحة بعيدة المدى لمساعدتها على طرد القوات الروسية من منطقة دونباس.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي عقب قمة في كييف “لن يتنازل أحد عن باخموت. سنقاتل لأطول فترة ممكنة. نعتبر باخموت حصنا لنا”.

وأضاف “”إذا تم تسريع (إرسال إمدادات) الأسلحة، خاصة الأسلحة بعيدة المدى، فلن نبقى في باخموت فحسب، بل سنبدأ أيضا في تحرير دونباس المحتلة منذ عام 2014”.

وتتخذ المقاومة الأوكرانية من مدينة باخموت بؤرة لمقاومة الغزو الروسي وإحباط مساعي موسكو لاكتساب مزيد من الزخم لحملتها العسكرية.

وقال مسؤولون روس إن قواتهم تطوق باخموت من عدة اتجاهات وتكافح للسيطرة على طريق يمثل أيضا طريق إمداد مهما للقوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن روسيا ستواصل الضغط من جهة الشرق لكن القوات الأوكرانية ستظل صامدة حتى وصول المزيد من الأسلحة الغربية.