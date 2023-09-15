زيلينسكي سيزور الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل

ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن من المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع نظيره الأمريكي جو بايدن الخميس.

وقالت صحيفة بانشبول نيوز الإلكترونية الجمعة إن الموعد المقرر مبدئيا لزيارة زيلينسكي للكونغرس هو الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضا أن من المقرر أن يتوجه زيلينسكي إلى الكونغرس الخميس، بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه سيجتمع مع المشرعين الأمريكيين.

ولم يتسن الاتصال بممثلي زيلينسكي وقادة الكونغرس للحصول على تعليق على التقارير.

وقال المسؤول الأمريكي لرويترز أمس الخميس 14\9\2023 إن من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارته في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الديمقراطي بايدن على المشرعين الأمريكيين لتقديم 24 مليار دولار إضافية لأوكرانيا ولتلبية احتياجات دولية أخرى في ظل الغزو الروسي المستمر.

ويجب أن يوافق الكونغرس على أي تمويل. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ الأمريكي لكن الجمهوريين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلس النواب، وقد أبدوا معارضة لطلب التمويل الإضافي لأوكرانيا.