زيلينسكي: شركاؤنا خففوا العقوبات المفروضة على روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الدور الذي قام به من أسماهم بـ “حلفاء بلاده” باعتبارهم خففوا العقوبات المفروضة على روسيا ودعا إلى مسعى جديد لفرض مزيد من الإجراءات العقابية على موسكو.

وقال في كلمته المسائية المصورة “في هذا الوقت، نرى توقفا طويلا من جانب شركائنا فيما يتعلق بالعقوبات… ومحاولات روسية نشطة جدا لتفادي العقوبات”.

وأضاف أن مواصلة الضغط على موسكو يجب أن تركز على قطاع الطاقة الروسي ووصولها إلى الإلكترونيات الدقيقة وقطاعها المالي.

وتابع “هناك ثلاث أولويات تتمثل في فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي وفرض قيود حقيقية على الإمدادات إلى الإرهابيين من الرقائق والإلكترونيات الدقيقة عموما، ومواصلة إغلاق القطاع المالي الروسي”.

وأضاف “يتعين استئناف حملة العقوبات العالمية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا رفضت أي اقتراح لتخفيف العقوبات ضد روسيا في إطار الجهود المبذولة لاستعادة الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة لشحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وكتب نيكولينكو على “فيسبوك”: “تخفيف جزء من نظام العقوبات ضد روسيا مقابل استئناف اتفاق الحبوب سيمثل انتصارا للابتزاز الروسي في قطاع الغذاء ودعوة لموسكو لموجات جديدة من الابتزاز”.