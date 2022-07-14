زيلينسكي: صواريخ روسية تقتل 20 مدنيا غربي أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صواريخ روسية أصابت منشأتين مجتمعيتين في غرب أوكرانيا اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة عدد أكبر بكثير.

وأضاف في مؤتمر دولي يهدف إلى إجراء ملاحقات بتهم جرائم حرب في أوكرانيا “صباح اليوم، أصابت الصواريخ الروسية مدينة فينيتسيا وهي مدينة عادية ومسالمة. ضربت صواريخ كروز منشأتين مجتمعيتين، وأسفر ذلك عن تدمير منازل ومركز طبي واشتعال النار في السيارات وعربات الترام… ترتب على الإرهاب الروسي مقتل 20 شخصا حتى الآن”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تصريحاته على الفور.

الاستيلاء على دونيتسك

يأتي ذلك بينما تواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك.

فبعد تعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد فيما لا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

قصف مكثف

وتقصف القوات الروسية، التي أتمت هذا الشهر سيطرتها على منطقة لوغانسك في دونباس، أجزاء من دونيتسك المجاورة منذ أسابيع.

يذكر أنه منذ مارس الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بهدف فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.