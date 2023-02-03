زيلينسكي: عقوبات الاتحاد الأوروبي يجب أن تمنع روسيا من إعادة بناء قدراتها العسكرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 3-2-2023) إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب أن تستهدف ضمان عدم تمكن موسكو من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في كييف بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اللذين جاءا إلى العاصمة الأوكرانية لحضور قمة للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن أوكرانيا حصلت على تعهدات من الغرب بإرسال أسلحة تمنحها قدرات جديدة، وتشمل أحدث الأسلحة المرسلة المتوقعة هذا الأسبوع صواريخ من الولايات المتحدة التي ستضاعف تقريبا مدى أهداف القوات الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “نركز على أن نقدم لأوكرانيا القدرات التي تلزمها لتكون فعالة في الهجوم المضاد المقبل المتوقع في الربيع”.

ومن شأن الأسلحة الجديدة أن تضع جميع خطوط إمدادات روسيا في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، في مدى القوات الأوكرانية. واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمتها إلى أراضيها في 2014.

وتقول موسكو إن الصواريخ ستُصّعد الصراع لكنها لن تغير مساره. وتقول أيضا إن إمداداتها من الأسلحة ستزيد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتلفزيون الروسي الرسمي “كلما زاد تنوع الأسلحة المرسلة إلى النظام الحاكم لكييف، زاد طردنا لهم من أراض تشكل جزءا من بلادنا”.

وتقول موسكو إنها ضمت أربع مناطق أوكرانية العام الماضي بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.