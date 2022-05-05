زيلينسكي: عملية الإجلاء في ماريوبول تتطلّب هدنة طويلة

تستمر جهود إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول، لا سيما من مصنع آزوفستال آخر معاقل المقاومة الاوكرانية في المدينة التي أعلنت روسيا السيطرة عليها في 21 نيسان، وسط معلومات أنّ 200 مدنيًا لا يزالون محاصرين في شبكة من الثكنات تحت الأرض.

في هذا الإطار، أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” اليوم الخميس أن هناك مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفًا أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها.

وبعد فشل روسيا في السيطرة على العاصمة كييف في الأسابيع الأولى من الحرب التي أودت بحياة الآلاف ودمرت المدن، كثفت هجماتها على شرق وجنوب أوكرانيا حيث مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف أحد الأهداف الرئيسية للهجوم.

وأعلنت روسيا تحقيق النصر في ماريوبول في 21 أنيسان بعد أسابيع من الحصار والقصف. والمدينة مهمة في المحاولات الروسية لعزل أوكرانيا عن البحر الأسود المهم لصادرات القمح والمعادن.

الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أجليتا مئات الأشخاص من ماريوبول ومناطق أخرى هذا الأسبوع. لكنّ مسؤولين أوكرانيين يقولون إن هناك نحو 200 مدني ومقاتلين أوكرانيين ما زالوا محاصرين في شبكة من الثكنات تحت الأرض في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

في السياق عينه،تعهدت روسيا بوقف النشاط العسكري في آزوفستال خلال النهار، وفي اليومين التاليين للسماح بإجلاء المدنيين. وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في الصباح الباكر إن أوكرانيا مستعدة لتأمين وقف إطلاق نار في ماريوبول.

وأضاف “الأمر ببساطة سيستغرق وقتا لإخراج الناس من هذه الأقبية ومن هذه الملاجئ تحت الأرض. وفي الظروف الراهنة لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لشق الطريق عبر الحطام. علينا تنفيذ كل هذا يدويا”.

أمّا منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا “أوسنات لوبراني” فأشارت الى إجلاء أكثر من 300 مدني من ماريوبول ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا ضمن عملبة مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت “على الرغم من أهمية هذا الإجلاء الثاني للمدنيين من مناطق في ماريوبول وخارجها، فإن هناك حاجة لفعل المزيد لضمان مغادرة جميع المدنيين المحاصرين وسط القتال إلى الاتجاه الذي يرغبون فيه”.

ولم يتضح إن كانت الأمم المتحدة تخطط لمزيد من عمليات الإجلاء.