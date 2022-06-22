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زيلينسكي عن الوضع العسكري في منطقة لوهانسك.. هذه حقاً أصعب نقطة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن الوضع العسكري في منطقة لوهانسك بشرق البلاد صعب للغاية، مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو “هذه حقا أصعب نقطة. المحتلون يضغطون بكل قوة”.

وقد دخلت الحرب مرحلة استنزاف وحشية في الأسابيع القليلة الماضية، حيث ركزت القوات الروسية قوتها المدفعية الساحقة على الأجزاء التي تسيطر عليها نظيرتها الأوكرانية من دونباس.

وقدمت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أسلحة ومساعدات مالية لأوكرانيا لكنهم تجنبوا التدخل المباشر في الصراع. لكن بعض المواطنين الأمريكيين تطوعوا للقتال من أجل أوكرانيا.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، مقتل مواطن أميركي ثان في الحرب التي تشهدها أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير الماضي.

وقالت الخارجية الأمركية إن ستيفن زابيلسكي قتل في أوكرانيا، كما إنها على تواصل مع أسرته لتقديم الدعم والمساعدة القنصلية، ونقلت “أسوشيتد برس” عن المصدر: “احتراما للأسرة خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا ما نضيفه”.

ولم تدل الوزارة بتفاصيل حول موعد ولا ملابسات مقتله، لكن نعيا نشرته صحيفة مدينته قال إن زابيلسكي (53 عاما) توفى في 15 مايو الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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