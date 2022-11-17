زيلينسكي عن حادثة بولندا: لا أعرف ماذا حدث.. لكنني متأكد أنه صاروخ روسي

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (الخميس 17-11-2022)، أنه “لا يعرف ماذا حدث” في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة “روسية”.

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية “لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي”.

وأضاف في تصريحات خلال منتدى اقتصادي نقلها البيان، ردا على سؤال عن الحادث، “من المستحيل تأكيد أي شيء محدد اليوم”.

وتابع “فقط بعد التحقيق سيكون من الممكن استخلاص النتائج” بشأن مصدر إطلاق النار.

وقُتل شخصان بصاروخ في قرية بولندية بالقرب من الحدود بين أوكرانيا وبولندا يوم الثلاثاء، في نفس اليوم الذي أطلقت فيه روسيا عشرات الصواريخ على مدن في أنحاء أوكرانيا، مستهدفة شبكة الطاقة فيها، الأمر الذي فاقم انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين. وقالت حكومة كييف إنه كان أعنف وابل من الصواريخ في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.

وقال حلف شمال الأطلسي وبولندا العضو في الحلف إن الصاروخ ربما كان شاردا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية، مما يخفف من المخاوف الدولية من أن الحرب قد تتسع. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعترض على ذلك قائلا إنه لا شك في أن الصاروخ ليس أوكرانيا.