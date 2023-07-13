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زيلينسكي: قمة "الناتو" أوجدت لأوكرانيا أساساً أمنياً لم يتحقق من قبل

منذ 22 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت في وقت مبكر من (الخميس 13-7-2023) إن قمة حلف شمال الأطلسي أوجدت لأوكرانيا أساسا أمنيا لم يتحقق من قبل ووضعتها على الطريق نحو الانضمام إلى الحلف.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة “هذا مهم للغاية. للمرة الأولى منذ استقلالنا، صار هناك أساس أمني لمسعى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف”.

وأضاف “هذه ضمانات أمنية ملموسة أكدتها أكبر سبع ديمقراطيات في العالم، لم يكن لدينا من قبل مثل هذه القاعدة الأمنية وهي على مستوى مجموعة السبع”.

وجدد زيلينسكي التأكيد على تصريحات أدلى بها في قمة ليتوانيا والتي قال فيها “أزلنا أي شكوك أو غموض حول ما إذا كانت أوكرانيا ستنضم للحلف أم لا. ستنضم”.

    المصدر :
  • رويترز

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