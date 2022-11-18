زيلينسكي لأردوغان: أوكرانيا ستظل ضامنة للأمن الغذائي العالمي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث التعاون في مجالي الأمن والطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة 18-11-2022)، وأكد له أن أوكرانيا ستظل ضامنة للأمن الغذائي العالمي.

وكتب زيلينسكي على تويتر “أشدنا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان بتمديد اتفاق الحبوب” وذلك عقب تمديد الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا في تصدير منتجاتها الزراعية من موانئ البحر الأسود التي حاصرتها روسيا.

وأضاف “شكرت (أردوغان) على دعم مبادرتنا حبوب_من_أوكرانيا وأكدت (له) أن أوكرانيا ستظل ضامنة للاستقرار الغذائي. كما بحثنا التعاون في مجالي الأمن والطاقة”.

في سياق متصل، رحبت مسؤولة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة بتمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة نقص الغذاء عالميا لمدة أربعة أشهر، وذلك عن طريق مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية من موانئ البحر الأسود، لكنها قالت إن هناك عملا لا يزال يتعين القيام به.

وقالت ريبيكا جرينسبان للصحفيين في جنيف “نحن حقا سعداء جدا بتمديد مبادرة (تصدير) الحبوب عبر البحر الأسود، إنها أخبار سارة جدا للعالم، فيما يخص أزمة انعدام الأمن الغذائي التي نمر بها”.

وأضافت “لكننا قلنا بوضوح شديد إننا لسنا في الموقف الذي نصبو إليه، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به وخاصة فيما يتعلق بالأسمدة”.