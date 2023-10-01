الأحد 16 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
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زيلينسكي: لا شيء سيضعف عزم كييف على قتال روسيا

منذ 3 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب صدر، الأحد، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع رستم عمروف بشكل منفصل إنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وكتب في منشور على موقع (إكس)، تويتر سابقا، مستخدما الأعلام بدلا من أسماء البلدان، “أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا “سيستمر” وأن “المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف تعمل مع شركائها الأمريكيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالا لكييف، وأن يظل الدعم الأمريكي قائما.

ولم يتناول زيلينسكي، في خطاب مسجل بمناسبة عطلة يوم المدافعين، التصويت في الكونجرس مباشرة، لكنه أكد مجددا تصميمه على القتال حتى النصر.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن “يوقف” استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.

وأضاف أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر. “ومع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل وإن الدعم الأمريكي لا يمكن أن ينقطع “تحت أي ظرف من الظروف”.

وسعى المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو أيضا إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن الدعم الأمريكي المستقبلي في تعليقات على فيسبوك، مشددا على أن الأموال التي حصلت على موافقة مسبقة لن تتأثر.

    المصدر :
  • رويترز

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