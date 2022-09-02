زيلينسكي: لقد فعلنا كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية مهمة، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع.

وذكر زيلينسكي في تسجيل فيديو أذيع في منتدى أمبروسيتي للأعمال في إيطاليا “لقد فعلنا كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا وأعتقد أن هذه المهمة قد يكون لها دور”.

هذا وكا قد وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.

وشاهد مراسل “رويترز” فريق الوكالة لدى وصوله للمحطة ضمن قافلة ضخمة، ووسط وجود مكثف للقوات الروسية.

وكان وصول الوفد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق اليوم في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس آذار.