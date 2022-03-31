زيلينسكي للأستراليين: زودونا بمركبات مدرعة

على وقع تطور الحرب في أوكرانيا، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأستراليين مباشرة، تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، بما يتضمن مركبات مدرعة وفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

ويواصل زيلينسكي نقل رسالة إلى كل بلد على حدة من خلال كلمات مصورة منقولة من بعد مثل تلك التي عرضت على المشرعين في البرلمان الأسترالي.

بدورهم، قدم له المشرعون ترحيباً حاراً في بداية ونهاية كلمته التي استمرت 16 دقيقة، وفق وكالة “أسوشييتد برس”.

وخلال كلمته، طالب زيلينسكي بمنع السفن الروسية من دخول الموانئ الدولية.

كذلك، قال من خلال مترجم “نحن بحاجة إلى مزيد من العقوبات على روسيا، عقوبات قوية، حتى تتوقف عن ابتزاز الدول الأخرى بصواريخها النووية”.

وطلب زيلينسكي تحديداً مركبات مدرعة أسترالية الصنع من طراز “بوشماستر” ذات الدفع الرباعي.

وأضاف “لديكم عربات أفراد مسلحة جيدة، بوشماستر، يمكن أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وغيرها من المعدات”.

في موازاة ذلك، من المفترض أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام البرلماني الهولندي اليوم عبر تقنية الفيديو، وذلك ضمن جولة افتراضية تضم عدة دول.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أبلغ زيلينسكي في وقت سابق بأن أستراليا تعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما فيها الفخاخ التكتيكية والمنظومات الجوية غير المأهولة وحصص الإعاشة والإمدادات الطبية. ولم يحدد حجم المساعدة كما لم يذكر كم تكلفتها.

كذلك، وعدت أستراليا أو قدمت لأوكرانيا بالفعل 91 مليون دولار أسترالي (68 مليون دولار أميركي) كمساعدة عسكرية، و65 مليون دولار أسترالي (49 مليون دولار أميركي) كمساعدة إنسانية و70 ألف طن متري من الفحم.

يذكر أن الرئيس الأوكراني خاطب العديد من البرلمانات حول العالم منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وذلك لحشد الدعم وطلب المساعدة وذلك عبر تقنية الفيديو.