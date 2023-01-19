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زيلينسكي للغرب: أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا

منذ 33 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز “ليوبارد”، في ظل تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز “أبرامز”.

وقال زيلينسكي، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو: “هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، عندما يقول أحدهم (سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر)، لا أعتقد أن هذه هي الإستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها”.

من جهة أخرى، قال زيلينسكي، إن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها في العام 2014، داعيًا شركاءه الغربيين إلى تزويده بالكثير من الأسلحة.

وأضاف: “هدفنا هو تحرير كل أراضينا. القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا”.

شرط ألماني

قال مصدر حكومي في برلين لرويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل، وذلك فيما لا يزال الشركاء في حلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.

وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، خاصة دبابات المعارك الثقيلة، حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 في مواجهة القوات الروسية.

وتمتع برلين بحق رفض أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، والتي يرى خبراء في مجال الدفاع أنها الأنسب لأوكرانيا.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته إن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة، خلف الأبواب المغلقة، على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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