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زيلينسكي لمجموعة السبع: أريد إنهاء الحرب قبل نهاية 2022

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2022 1:04 مساءً
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أفاد مسؤول أوروبي بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب الاثنين الواقع في 27 حزيران أنظمة دفاع مضادة للطائرات وفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتوفير ضمانات أمنية في كلمة وجهها لزعماء قمة مجموعة السبع.

وأضاف المسؤول الأوروبي لـ “رويترز”، الذي رفض نشر اسمه، أن زيلينسكي، الذي كان يلقي كلمته إلى القمة المنعقدة في جبال الألب البافارية عبر رابط فيديو، طلب أيضا المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا ودعم من أجل إعادة الإعمار.

كما نقلت “رويترز” عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قولهم، إن زيلينسكي أبلغ قادة مجموعة السبع المجتمعين في ألمانيا، أنه يريد إنهاء الحرب بنهاية العام الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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