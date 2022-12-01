زيلينسكي: لن نتوقف ما لم نسترجع جميع الأسرى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أفرج عن أكثر من 1300 أسير أوكراني أثناء عمليات تبادل أسرى مع روسيا منذ اندلاع الحرب في شباط، وذلك بعد عملية تبادل جديدة بين كييف وموسكو.

وقال عبر “تلغرام”: “لن نتوقف ما لم نسترجعهم جميعاً. بعد عملية تبادل اليوم، يكون قد عاد 1319 بطلاً إلى ديارهم”.

بدوره، أوضح مدير مكتبه أندري ييرماك أنه “أُفرج عن 50 مدافعاً عن أوكرانيا” الخميس، بينهم “مدافعون عن ماريوبول وأزوفستال”، مصنع الصلب في المدينة المرفئية الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تعرّضت لقصف روسي كثيف في الربيع الماضي قبل أن تسقط في أيدي الجيش الروسي.

ولفت إلى أنه أُفرج أيضاً عن “أسرى كانوا في ألينيفكا”، وهو سجن تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا.

وتعرّض هذا السجن للقصف أواخر تموز، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من أسرى الحرب الأوكرانيين. وتبادلت كييف وموسكو المسؤولية عن هذه الضربة.

وأرفق ييرماك منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور تُظهر رجالاً بالبزة العسكرية وآخرين باللباس المدني، بعضهم يرفع العلم الأوكراني.