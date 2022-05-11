الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: لو انضمّت أوكرانيا الى الناتو سابقًا لما وقعت الحرب

11 - مايو - 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

A A A
طباعة المقال

منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، شدّد الرئيس “فولوديمر زلنسكي” مرارًا على ضرورة انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي لما يشكّله ذلك من حماية ضد العدوان الروسي وخطره الدائم.

في هذا الشأن، اعتبر زلنسكي، متحدثًا إلى معهد الدراسات السياسية في باريس، أنّ الحرب مع روسيا كان من الممكن منعها إذا سبق ذلك انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي.

وفي حديث لطلاب عبر دائرة فيديو، قال زيلينسكي “لو كانت أوكرانيا جزءًا من حلف الأطلسي قبل الحرب، لما اندلعت الحرب”.

هذا وكرّر الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” مرارًا قوله إن خطر حصول أوكرانيا على عضوية الحلف كان سببًا للغزو الروسي الذي بدأ قبل أكثر من شهرين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصمة السورية - دمشق
خطف صحفي أمريكي منذ 10 سنوات.. بايدن يطالب دمشق والأخيرة تنفي
العاصمة المصرية القاهرة
بعد استقالة محافظ البنك المركزي.. السندات المصرية تنخفض
علما ايران والولايات المتحدة
هل إيران مستعدة لمبادلة السجناء مع الولايات المتحدة؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
ميليشيا حزب الله
مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل