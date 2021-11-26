زيلينسكي: مستعدون لتصعيد محتمل مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن بلاده “مستعدة كلياً” لتصعيد عسكري محتمل مع روسيا المتهمة بـ”نشر قوات جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي إنّه “علينا الاعتماد على أنفسنا، وعلى جيشنا إنه قوي”، مديناً “أعمال ترهيب توحي بأن الحرب وشيكة”، وفق تعبيره.

وتسلّمت أوكرانيا من الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، زورقي دورية من أجل “تعزيز جهود البحرية الأوكرانية في تأمين الحدود المائية للبلاد”.

ووصل زورقاً الدورية، من فئة “آيلاند”، إلى ميناء أوديسا الجنوبي المطلّ على البحر الأسود، على متن سفينة شحن، كجزء من حزمة المساعدات الأمنية لواشنطن، وفق ما ذكرته وكالة “فرانس برس”.

من جهته حذر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، روسيا من استخدام القوة ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك “سيكلف ثمنا” في حال قيام الطرف الروسي بهذا الأمر.

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في بروكسل، إن وزراء خارجية دول الناتو سيبحثون خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في ريغا “زيادة روسيا قواتها في أوكرانيا ومحيطها”.

وتابع أن “هذه هي المرة الثانية في السنة حينما” يرى الناتو “حشدا غير اعتيادي للقوات الروسية في المنطقة” بما يشمل دبابات ومدفعية وطائرات مسيرة وقوات جاهزة للقتال.