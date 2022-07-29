زيلينسكي: مستعدون لشحن الحبوب وننتظر إشارة البدء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الواقع في 29 تموز 2022 إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الشحنات.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، والذي تحاصره روسيا، للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تم توقيعه في تركيا الأسبوع الماضي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله “جانبنا مستعد تماما. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا- الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني”.

وأضاف “وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة، وننتظر إشارة منهم لأن بمقدرنا البدء”.

وتعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، فما تناشد معظم دول العالم روسيا لتطبيق اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية دون الاعتراض نظرا لما يعانيه العال من أزمة في الحبوب ولا سيما القمح.