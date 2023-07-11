الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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زيلينسكي: من "العبث" عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي

منذ 9 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى أن عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف التي تعقد في فيلنيوس اليوم الثلاثاء سيكون أمرا “عبثيا”.

وكتب زيلينسكي باللغة الإنجليزية على تطبيق تيليجرام “سيكون أمرا غير مسبوق وعبثيا إذا لم يتم تحديد إطار زمني سواء لتقديم دعوة (للانضمام إلى الحلف) أو لعضوية أوكرانيا”.

وأضاف أن الغموض المستمر حول انضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي من شأنه أن يمد روسيا “بدافع لاستمرار إرهابها”. وتابع قائلا في إشارة إلى أنه سيحضر القمة “عدم التيقن ضعف. وسأناقش ذلك بكل وضوح خلال القمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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