زيلينسكي: نبذل جهودا دبلوماسية لإنقاذ المحاصرين في مجمع آزوفستال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا تبذل جهودا دبلوماسية من أجل إنقاذ المقاتلين المحاصرين في مجمع آزوفستال للصلب، مشيرا إلى هذه الجهود تشمل وسطاء ودولا ذات تأثير.

أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في مقطع مصور نشره في وقت متأخر من الليلة، لكنه لم يقدم تفاصيل.

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إجلاء 50 مدنيًا ضمن قافلة جديدة من مصنع آزوفستال.

ويعد المصنع آخر مقر للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.

من جانبها قالت فيريشتشوك عبر تلغرام “نجحنا اليوم في إخراج 50 امرأة وطفلًا ومسنًّا من آزوفستال. صباح غد، سنواصل عملية الإجلاء”.

واتّهمت فيريتشوك القوات الروسية بأنها “تنتهك بشكل مستمرّ” وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو أثناء عمليات الإجلاء. وأضافت “بالتالي، عملية الإجلاء بطيئة للغاية”.

ومن جهة أخرى اتّهمت كتيبة آزوف التي تدافع عن المصنع الجمعة القوات الروسية باستهداف إحدى السيارات التي كانت تشارك في عملية إجلاء مدنيين، “بصاروخ موجّه مضاد للدبابات” ما تسبب بمقتل جندي وجرح ستة آخرين.

وتُجرى عمليات الإجلاء بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقد بدأت في نهاية الأسبوع الماضي، وسمحت بإجلاء نحو 500 مدني، بحسب كييف.