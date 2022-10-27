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زيلينسكي: نجهز قريباً أخباراً سارة لأوكرانيا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 4:54 صباحًا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ( الأربعاء 26-10-2022) إن القوات الأوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من بلدتين رئيسيتين في منطقة دونباس بشرق البلاد، واصفا الخطط الروسية بأنها “مجنونة”.

أضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن أخبارا سارة سترد قريبا من الجبهة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وذكر أن أشد المعارك تدور رحاها بالقرب من أفدييفكا خارج دونيتسك وباخموت إلى الشمال الشرقي.

ومضى قائلا “هذا هو المكان الذي يتجلى فيه جنون القيادة الروسية. يوما تلو الآخر، ومنذ أشهر، يرسلون الناس إلى حتفهم هناك عبر تركيز أعنف موجات القصف المدفعي (على المدينتين)”.

وحاولت القوات الروسية مرارا الاستيلاء على باخموت التي تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الخاضعتين لسيطرة أوكرانيا.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي، أمس الثلاثاء إن الروس هاجموا باخموت ثماني مرات في يوم واحد وتم صدهم في كل مرة.

ولم يذكر زيلينسكي ما يجري بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية التي تسيطر عليها قوات موالية لموسكو. وتقول القوات الأوكرانية إنها تتوقع معركة صعبة هناك.

وقال “بشكل عام، نحن نعزز مواقعنا على طول خط المواجهة، ونحد من إمكانيات الغزاة ونقضي على قدراتهم اللوجستية، ونجهز أخبارا سارة لأوكرانيا”.

وذكر زيلينسكي أيضا أنه جرى إطلاق سراح عشرة أوكرانيين في أحدث عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

    المصدر :
  • رويترز

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