الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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زيلينسكي: نحتاج 800 مليار يورو كمساعدات طارئة

منذ 8 دقائق
زينليسكي في مؤتمر دولي التضامن مع أوكرانيا

زينليسكي في مؤتمر دولي التضامن مع أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة إلى “800 مليون يورو على الأقل” كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي عبر الفيديو خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس: “نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز”، وفق فرانس برس.

مساعدة طارئة

كما أضاف: “يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا”.

فيما أشار إلى أن هذا “سيكلف حوالي 800 مليون يورو”.

1.5 مليار يورو

كذلك أردف: “نحن نبذل كل جهدنا لمواجهة إرهاب الطاقة”، بحسب وصفه، مقدراً كلفة “الإصلاح السريع للبنى التحتية المدمرة من جراء الضربات الروسية” بحوالي 1.5 مليار يورو.

يشار إلى أن فرنسا تنظم المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا من أجل “مساعدة الأوكرانيين على تجاوز الشتاء”، بحسب تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما بدأت القوات الروسية حملة تدمير للبنى التحتية للطاقة.

فمنذ أكتوبر الفائت، تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة. وأقرت كييف بأن كل محطة للطاقة الحرارية والكهرومائية في البلاد لحقت بها أضرار.

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