الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023 |
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زيلينسكي: نرجو أن تساعدنا الصلاة في رمضان لنتطهّر من "شرّ الملحد الروسي"

منذ 15 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في “تغريدة” نشرها على صفحته الرسميّة عبر “تويتر”، عن أمله بأن تساعد “قوة الصلاة” على تطهير أوكرانيا من ما وصفه بـ “شر الملحد الروسي”.

زيلينسكي قال في تغريدته: “نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأيّ شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب”.

وتابع قائلًا: “ليبدأ شهر رمضان بسلام وعلى الأرض الأوكرانية بأكملها الخالية من روسيا”.

ويذكر أنّ عددًا من الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أن الخميس، الـ23 من مارس/ آذار هو أول أيام شهر رمضان للعام 2023.

 

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