زيلينسكي: نرجو أن تساعدنا الصلاة في رمضان لنتطهّر من "شرّ الملحد الروسي"

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في “تغريدة” نشرها على صفحته الرسميّة عبر “تويتر”، عن أمله بأن تساعد “قوة الصلاة” على تطهير أوكرانيا من ما وصفه بـ “شر الملحد الروسي”.

زيلينسكي قال في تغريدته: “نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأيّ شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب”.

وتابع قائلًا: “ليبدأ شهر رمضان بسلام وعلى الأرض الأوكرانية بأكملها الخالية من روسيا”.

May the power of prayer in this holy month of Ramadan help us cleanse Ukraine of Russian godless evil, of those who truly believe in nothing, and that is why they are capable of such terror. Let the next Ramadan begin in peace and on the entire Ukrainian land free from Russia. pic.twitter.com/ukzhncJ3Tg

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023