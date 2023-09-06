زيلينسكي: نرفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، خلال اتصال بالفيديو بقمة رؤساء دول مبادرة البحار الثلاثة في العاصمة الرومانية بوخارست إن أوكرانيا لا تزال ترفض بشدة فرض الدول المجاورة أي قيود أخرى على تصدير حبوبها.

وتسعى خمس دول، هي بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، إلى تمديد حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي وينتهي أجله في 15 سبتمبر أيلول، وهدد بعضها بفرض قيوده الخاصة.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو/ تموز الماضي، بعدما اشتكت من العقبات التي تواجه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لرويترز، الثلاثاء، إن كييف لا تتوقع أن يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد محادثات أمس الإثنين بين بوتين وأردوغان.