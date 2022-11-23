زيلينسكي: نطالب برد دولي حاسم على الجرائم الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن أوكرانيا ستطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على منشآت لتوليد الطاقة.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن “قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية أعمال إرهابية. ستواصل أوكرانيا المطالبة برد حاسم من العالم على هذه الجرائم”.

وأمطرت روسيا أنحاء أوكرانيا، الأربعاء، بوابل من الصواريخ مما أصاب البنية التحتية في العاصمة كييف ومدن أخرى مع مواصلة موسكو حملتها لقطع خدمات الكهرباء والتدفئة الأوكرانية قبل فصل الشتاء الذي يلوح في الأفق.

وانطلقت صافرات إنذار للتحذير من الغارات الجوية على مستوى البلاد. وسُمع دوي انفجارات في ضواحي كييف التي قال رئيس بلديتها إن البنية التحتية تعرضت للقصف، ولم يقدم تفاصيل أخرى على الفور. وأفادت تقارير أن هناك انفجارات وقعت في مدن أخرى. ولم تتوافر على الفور معلومات بخصوص الضحايا.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، دأبت روسيا على استهداف البنية التحتية للكهرباء والتدفئة. وتقول موسكو إن الهدف هو تقليص قدرة أوكرانيا على القتال. وتقول كييف إن الضربات المتعمدة على البنية التحتية المدنية تشكل جريمة حرب.