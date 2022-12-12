زيلينسكي: نعمل باستمرار لإعادة الكهرباء إلى مناطق كثيرة بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد 11-12-2022) إن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية ولا سيما ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة “في هذا الوقت، أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن ومناطق أخرى في المنطقة.

مضيفاً: “نبذل قصارى جهدنا للوصول الى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية”.

واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا يوم السبت مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة.

وقال زيلينسكي إن أوديسا كانت “من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعا متكررا للكهرباء”.

وتستهدف موسكو منذ أكتوبر تشرين الأول البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال زيلينسكي في تصريح سابق له إن النرويج أرسلت 100 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة في أوكرانيا.

وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية بأوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة “في الأيام المقبلة” في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.