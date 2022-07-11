الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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زيلينسكي وأردوغان يبحثان رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية

منذ 46 دقيقة
أردوغان وزيلينسكي

أردوغان وزيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحاجة إلى فتح موانئ أوكرانيا واستئناف صادراتها من الحبوب.

وأضاف في منشور على تويتر “نقدر الدعم (التركي). ناقشنا أهمية رفع الحصار عن الموانئ (الأوكرانية) واستئناف تصدير الحبوب. علينا أيضا أن نمنع روسيا من الاستيلاء على حبوبنا من (الأراضي التي تحتلها)”.

وتتوسط تركيا بين موسكو وكييف منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وعُقدت أحدث محادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أواخر مارس آذار.

وقال الكرملين اليوم الاثنين إن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خلاله تنسيق الجهود بشأن تصدير الحبوب وسلامة الملاحة في البحر الأسود.

وأضاف أن المحادثات جرت في إطار الاستعداد للقمة الروسية التركية المقرر عقدها في المستقبل القريب.

ولم يرد الكرملين على الفور على طلب للحصول على مزيد من التعليقات بعد إصدار بيان بخصوص الاتصال الهاتفي.

وأضاف أن “تبادل الآراء مستمر حول الوضع في أوكرانيا بما في ذلك في سياق تنسيق الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وصادرات الحبوب إلى الأسواق العالمية”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية إن أردوغان أبلغ بوتين اليوم الاثنين بأن الوقت حان للعمل على خطة الأمم المتحدة لإقامة ممر بحري لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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