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زيلينسكي والبرهان يناقشان الجماعات المسلحة الممولة من روسيا

منذ 26 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 23-9-2023) إنه عقد اجتماعا بدون تخطيط مسبق في مطار شانون بأيرلندا مع رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مضيفا أنهما ناقشا مسألة الجماعات المسلحة التي تمولها روسيا.

وكتب زيلينسكي على تيليجرام “ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا”.

وشكر زيلينسكي السودان، الذي يشهد حاليا صراعا أهليا داميا، على دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية.

ونفذت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة عمليات في أوكرانيا خلال الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير شباط 2022. وقال دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية إن فاجنر توجد أيضا في السودان، لكن الجماعة الروسية نفت ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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