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زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان في الممرات البديلة لتصدير الحبوب

منذ 28 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاثنين إمكانية إقامة “ممرات” بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وانسحبت روسيا في يوليو\تموز من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة كان يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

ومنذ ذلك الحين أطلقت كييف ما تسميه ممرا إنسانيا في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وقال مكتب زيلينسكي إنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار “الحوار البناء” بشأن الجهود الرامية لرفع القيود التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا على تصدير الحبوب.

    المصدر :
  • رويترز

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