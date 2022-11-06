زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبي بحثا المساعدات المالية ومعاقبة إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (الأحد 6-11-2022) المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على إيران.

وكتب زيلينسكي على تويتر “ندرك أهمية استمرار مبادرة الحبوب من أجل الأمن الغذائي العالمي. وناقشنا فرض مزيد من العقوبات على إيران ومعارضة تصرفاتها التي تدعم العدوان”.

في سياق متصل، اعتبر الرئيس الأوكراني أمس أنّ إيران تكذب بشأن إرسالها عددًا محدودًا من الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط عشرات على الأقل من هذه الطائرات يوميا.

واعترفت إيران بأنها زوّدت موسكو بطائرات مسيّرة، لكنّها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا، حيث تستخدم روسيا طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

وقال “حسين أمير عبد اللهيان” وزير الخارجية الإيراني إنه تم إرسال “عدد صغير” من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل شهور قليلة من الغزو.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها طهران عن تسليم موسكو طائرات مسيّرة، في حين كانت تنفي باستمرار هذه الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون في الأسابيع الأخيرة.

إلى ذلك، ردّت الخارجية الأوكرانية محذّرةً من عواقب “التواطؤ” الإيراني مع موسكو.