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زيلينسكي: وضع المحطة للمرة الثانية "على بعد خطوة من كارثة إشعاعية"

منذ 24 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية “على بعد خطوة من كارثة إشعاعية”، ملقيا باللوم على تجدد القصف الروسي.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “مرة أخرى، للمرة الثانية بالفعل، وبسبب الاستفزاز الروسي، أصبحت محطة زابوريجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية”.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة، وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة غداً الثلاثاء 6 سبتمبر\ايلول 2022.

وقال زيلينسكي “قصف أراضي “المحطة” يعني أن الدولة الإرهابية لا تهتم بما ستقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تكترث بما سيقرره المجتمع الدولي”.

    المصدر :
  • رويترز

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