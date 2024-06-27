زيلينسكي يقر بخسائر أوكرانيا الفادحة في الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، أن بلاده لا ترغب في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى وجود الكثيرين من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

قال زيلينسكي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي: “يجب أن نطرح خطة (التسوية) على الطاولة في غضون بضعة أشهر، ليس لدينا الكثير من الوقت، لأن لدينا الكثير من الجرحى والقتلى في ساحة المعركة. لذلك لا نريد لهذه الحرب أن تستمر سنوات. نريد إعداد خطة سلام للقمة الثانية”.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن كييف لم تجر أي اتصالات مع موسكو بعد المؤتمر الذي عقد في سويسرا، حيث أكدت عدة دول على ضرورة مناقشة التسوية مع موسكو.

وتابع: “لم أجر أي حوار معهم خلال هذه الفترة.. أما في حال حدث ذلك في الخفاء وسرا، فهذا ليس شأننا، نريد أن نفعل ذلك بشكل علني”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طرح في 14 يونيو، أثناء اجتماع مع كوادر وزارة الخارجية، مبادرة لتسوية الوضع في أوكرانيا، تشمل: انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس والمناطق الروسية الجديدة، وعدم انضمام كييف إلى الناتو، وأن تصبح أوكرانيا دولة عدم انحياز، وخالية من الأسلحة النووية، ومن ثم رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وبحسب بوتين، في حال رفضت أوكرانيا والغرب هذه الشروط فإنها قد تتغير في المستقبل. بدورها رفضت كييف خطة السلام الروسية.