السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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زيلينسكي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تعزيز قدرات الجيش الأوكراني

منذ 46 دقيقة
الجيش الأوكراني- رويترز

الجيش الأوكراني- رويترز

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تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، واتفقا على أهمية أن يسرع المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأفاد مكتب سوناك في بيان “قال رئيس الوزراء إنه يركز على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية البريطانية إلى خطوط المواجهة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف البيان البريطاني “اتفق الزعيمان على أنه من الضروري أن يسرّع الشركاء الدوليون مساعدتهم لأوكرانيا لاغتنام الفرصة من أجل إجبار القوات الروسية على التقهقر”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث كيفية‭ ‬”زيادة التوسع في قدرات” الجيش الأوكراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم السبت.

وأضاف زيلينسكي أنه وجه الشكر إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات تشالنجر 2 التي أعلنت المملكة المتحدة عن توريدها إلى أوكرانيا في يناير كانون الثاني

    المصدر :
  • رويترز

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