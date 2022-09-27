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زيلينسكي يتحدث عن أخبار "جيدة" قريباً من الجبهة

منذ 16 ثانية
فولودومير زيلينسكي

فولودومير زيلينسكي

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استنكر الرئيس فولودينير زيلينسكي (الثلاثاء 27-9-2022) مجددا الاستفتاءات التي أُجريت في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا للموافقة على مقترحات الانضمام إلى روسيا، قائلا إنها “مهزلة” ولا يمكن وصفها أبدا بالمشروعة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “هذه المهزلة في الأراضي المحتلة لا يمكن حتى وصفها بأنها محاكاة لاستفتاء”.

وأضاف أن أوكرانيا ستدافع عن شعبها الذي ما زال يعيش تحت الاحتلال في أربع مناطق جرت فيها الاستفتاءات- دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون- وفي أجزاء من منطقة خاركيف لا تزال تحت الاحتلال.

وأفاد أيضا بأنه ستكون هناك أخبار جيدة قريبا من الجبهة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل في الوقت الحالي. وقال “نحن نتقدم وسوف نحرر أرضنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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