الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يتعرض لإطلاق نار خلال زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 10:45 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

بينما كان في زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك، تعرض الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، لإطلاق للنار.

وكشفت النائبة عن حزب “خادم الشعب” ماريانا بيزوغلايا، وهو حزب الرئيس، أن زيلينسكي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية منذ وقت ليس ببعيد، حين بدأ إطلاق النار.

وأضافت أن الرئيس وصل سرا لدعم الجيش ورؤية كل شيء بأم عينه، وفهم الوضع هناك، وفق تعبيرها، كما نشرت النائبة عبر حسابها في فيسبوك صورة للرئيس بين عناصر الجيش.

في حين يتعذر تحديد مكان التقاط الصورة التي نشرتها النائبة الأوكرانية لرئيسها.

يشار إلى أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، كان أعلن صباح الاثنين، أن جنوده بدأوا في “تحرير” مدينة زولوتي بجمهورية لوغانسك الانفصالية.

وذكر قديروف أنه سيتم بهذا الشكل ضمان التقدم إلى ليسيتشانسك، وهي المدينة الوحيدة في الجمهورية الانفصالية، الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

كما قال على قناته في تليغرام: “إن قوات نازية مختلفة تقف ضدنا في هذه المنطقة، بما في ذلك المرتزقة البولنديون”.

وخلال الأسابيع الماضية، تركزت المعارك واشتدت في سيفيرودونيتسك التي تعتبر مدينة مفتاحية في إقليم دونباس، إذ سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على منطقة دونيتسك برمتها.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس (يضم لوغانسك ودونيتسك)، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: أفريقيا "رهينة" في الحرب مع روسيا
    وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزير الخارجية المجري: تسهيل مرور أي شحنات غذائية متجهة من أوكرانيا
    الشرطة الهندية
    السلطات الهندية تلغي أكثر من 500 رحلة قطار بسبب الاحتجاجات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    الطاقة الشمسية
    مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية