زيلينسكي يتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا شنت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق “واسع جدا”، وتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، الذي يبلي بالفعل بلاء حسنا في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جدا”، مشيرا إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.

وأضاف “بالطبع ليس لدينا القدرة التقنية على تدمير 100 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الروسية، أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك تدريجيا بمساعدة شركائنا، وحاليا نسقط بالفعل غالبية الصواريخ من طراز كروز وغالبية الطائرات المسيرة”.