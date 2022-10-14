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زيلينسكي يتعهّد بالنصر على روسيا وتحرير بلاده

منذ 46 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أحيا الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” ذكرى يوم المدافعين، متعهدًا بالنصر على روسيا وتحرير بلاده.

وفي خطاب مصوّر ألقاه من منطقة تلال خارج العاصمة كييف، أشاد زيلينسكي بالقوات المسلحة الأوكرانية لدفاعها عن البلاد. وقال إن كل ما أخذ من أوكرانيا سيُسترد، ولن يُترك أي جندي في الأسر.

وقال زيلينسكي على التلال الخضراء خارج قرية فيتاشيف، وهي موقع ثكنة عسكرية تاريخية تطل على نهر دنيبرو، “يبدو أن العدو الحالي بشرّه يمثل كل أعداء دولتنا الذين واجهناهم من قبل”.

وأضاف: “من خلال هزيمة هذا العدو، سنرد على جميع الأعداء الذين اعتدوا على أوكرانيا… سيكون هذا انتصارًا لشعبنا كله. وسيكون هذا انتصارًا للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 شباط، إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير المدن وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.

كما أحرزت القوات الأوكرانية تقدمًا في الأسابيع القليلة الماضية، لكنّ روسيا نفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت منشآت للطاقة ومجمعات سكنية هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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