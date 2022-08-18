زيلينسكي: يجب على الأمم المتحدة ضمان أمن محطة زابوريجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثات اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يزور البلاد إن الأمم المتحدة يجب أن تضمن أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وكتب على تطبيق تيليجرام “أولينا اهتماما خاصا لموضوع الابتزاز النووي الروسي في زابوريجيا. يمكن أن يكون لهذا الإرهاب المتعمد من جانب المعتدي عواقب كارثية على العالم بأسره”.

وقال زيلينسكي “لذلك، يجب على الأمم المتحدة ضمان أمن هذا الهدف الاستراتيجي، وتحريره بالكامل من القوات الروسية”.

واتهم زيلينسكي روسيا بممارسة ما وصفه بـ “الابتزاز النووي” بشأن محطة زابوريجيا النووية التي تُعد أكبر المحطات من نوعها في أوروبا.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في مارس/آذار مع بداية الحرب بعد معارك عنيفة. وتواجه روسيا اتهامات بأنها تستخدم المحطة كقاعدة عسكرية تشن منها الهجمات على المدن الأوكرانية المجاورة.

وتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات حول القصف الذي طال تلك المنشأة النووية العامة، مما دعا الأمم المتحدة لإطلاق تحذير من كارثة نووية.