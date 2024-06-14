زيلينسكي يجتمع مع البابا فرنسيس ويعلن مشاركة الفاتيكان في قمة بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اجتمع مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على هامش قمة مجموعة السبع اليوم الجمعة، مضيفا أن دولة الفاتيكان ستشارك في القمة الدولية بشأن أوكرانيا المقررة في سويسرا بعد أيام.

وكتب زيلينسكي في بيان على تطبيق “تيليغرام” للتراسل: “نقدّر مشاركة دولة الفاتيكان في القمة وجهودها الرامية إلى إحلال السلام، وبالتحديد فيما يخص عودة الأطفال الأوكرانيين الذين خطفتهم روسيا”.

وبدأ زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الأخير من المحادثات في قمتهم السنوية اليوم الجمعة مع تصدر الصين جدول الأعمال قبل أن يشارك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بحضور تاريخي لقيادة محادثات حول الذكاء الاصطناعي.

وسينضم إلى البابا عشرة من رؤساء الدول والحكومات من بينهم رئيس وزراء الهند والعاهل الأردني إذ تفتح المجموعة أبوابها أمام قادة من دول من خارجها في محاولة لإظهار أنها ليست مجموعة حصرية للنخبة.

وخلال اليوم الأول من قمة المجموعة المنعقدة في جنوب إيطاليا، اتفقت الدول على تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بدعم من عائدات الأصول الروسية المجمدة وهو اتفاق اعتبرته المجموعة إشارة قوية على عزم الغرب مواصلة دعم كييف.

وستتركز محادثات اليوم الجمعة على المخاوف المتعلقة بالطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة لدى الصين والتي تقول حكومات غربية إنها تضر بأسواق دولهم إضافة إلى دعم الصين لجهود روسيا في حربها على أوكرانيا.