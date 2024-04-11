زيلينسكي يحث الحلفاء على الوفاء بتعهدات الدعم العسكري

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، حلفاء كييف على الوفاء بتعهداتهم بدعم بلاده عسكريا خاصة بأنظمة دفاع جوي تشتد حاجة أوكرانيا إليها وسط غارات جوية روسية مكثفة.

وجددت موسكو في الآونة الأخيرة حملتها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والتي صارت معطلة الآن، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء.

وذكر زيلينسكي في مؤتمر صحفي في فيلنيوس بعد قمة لزعماء وسط أوروبا “يقطع الإرهابيون الروس الكهرباء يوميا عن خاركيف ومدن أخرى، ونسمع كل يوم أن ثمة مساعدات جديدة قادمة قريبا. لا بد في النهاية أن يتطابق الواقع مع الكلمات، ولا بد من ضمان تكبيد الإرهاب الروسي خسائر حقيقية”.

وتعتمد كييف إلى حد كبير على أنظمة باتريوت الغربية لأنها لا تملك أنظمة دفاعات جوي متطورة. وتحتاج إلى 26 وحدة من أنظمة باتريوت إجمالا لتغطية البلاد منها سبعة تحتاج إليها بشكل عاجل. وحذرت أوكرانيا بالفعل من تناقص صواريخ الدفاع الجوي.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده لا تملك أنظمة باتريوت لتقدمها لأوكرانيا، لكنه ذكر أنهم بحثوا مسألة توريد صواريخ من الحقبة السوفيتية.

وحث زيلينسكي زعماء دول وسط أوروبا المجاورة لروسيا على استخدام كل السبل الممكنة لتعزيز الدعم العسكري المقدم إلى كييف.

وأضاف “تأييد مساعدة أوكرانيا في الوقت الحالي يعني تأييد أمن كل دولة في منطقتنا”.