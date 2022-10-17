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زيلينسكي يحث قواته على أخذ مزيد من الأسرى الروس

منذ ساعتين
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته (الاثنين 17-10-2022) على أخذ المزيد من الأسرى، قائلا إن ذلك سيسهل إطلاق سراح الجنود المحتجزين لدى روسيا.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من تنفيذ الجانبين إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى حتى الآن، إذ تبادلا 218 محتجزا إجمالا من بينهم 108 امرأة أوكرانية.

وقال في كلمة مسائية “أشكر كل من شارك في هذا النجاح، كما أشكر كل أولئك الذين يجددون ملء صندوق تبادل (الأسرى) لدينا، الذين يضمنون القبض على الأعداء.

“كلما زاد عدد الأسرى الروس لدينا، أصبحنا أقرب ما نكون لتحرير أبطالنا. يجب على كل جندي أوكراني، وكل قائد في الخطوط الأمامية أن يتذكر ذلك”.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا إن من بين النساء المحررات 12 مدنية.

وكتب على تطبيق تيليغرام “كانت تلك أول عملية تبادل نسائية بالكامل”، مضيفا أن 37 من النساء تم أسرهن بعد استيلاء القوات الروسية على مصنع أزوفستال الضخم للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في مايو أيار.

وبشكل منفصل، قال وزير الداخلية الأوكراني إن بعض النساء المحررات كُنّ سجينات منذ عام 2019 بعد احتجاز السلطات المتحالفة مع موسكو لهن في المناطق الشرقية.

وفي وقت سابق، قال حاكم عينته روسيا في إحدى المناطق إن كييف ستحرر 80 بحارا مدنيا و30 من أفراد الجيش.

    المصدر :
  • رويترز

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