الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي يحد صلاحيات المسؤولين في التعليق على السياسة الخارجية

22 - ديسمبر - 2021
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يحد من صلاحيات المسؤولين الأوكرانيين في الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد.

وحسب المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء، سيتسنى لرئيسي البلاد والوزراء ووزير الخارجية فقط الإدلاء بالتصريحات الرسمية حول السياسة الخارجية.

ويسمح أيضا لأجهزة الدولة بأن تصدر تعليقات بهذا الشأن، بتكليف من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية.

وستضطر أجهزة الدولة تنسيق المواقف مع الخارجية في حال قيام المسؤولين فيها بجولات في الخارج أو مشاركتهم في العلاقات الخارجية بأشكال أخرى.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

علم اسرائيل
تحسين العلاقات بين إسرائيل وبولندا.. فهل يتم إعادة السفيرين؟
أنابيب النفط العراقي
النفط العراقية: 3 شركات أمريكية لخدمات حقول النفط تتعهد بالانسحاب من إقليم كردستان
قناة السويس
ذروة قياسية لإيرادات قناة السويس في مصر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة