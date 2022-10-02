زيلينسكي يحذر الروس: "ستُقتلون واحدا تلو آخر"!

بعد إعلان موسكو رسميا سحب قواتها العسكرية من مدينة ليمان الأوكرانية، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤولين الروس من أنه سيصبحون “أكباش فداء”، واعداً الأوكرانيين باستعادة مدن أخرى في منطقة دونيتسك.

وقال زيلينسكي -في كلمة مصورة مساء (السبت 1-10-2022)- “العلَم الأوكراني مرفوع بالفعل في ليمان بمنطقة دونيتسك. ما زال القتال مستمرا هناك”.

وأضاف “خلال هذا الأسبوع، رُفعت أعلام أوكرانية جديدة فوق دونباس”، وهو إقليم يضم منطقة دونيتسك، وتابع “سيُرفع مزيد من الأعلام خلال الأسبوع المقبل”.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن المسؤولين الحكوميين الروس بأنهم بدؤوا بتبادل الاتهامات فيما بينهم، كما أنهم يتهمون جنرالات جيشهم بالإخفاق، معتبرا أنها إشارة الإنذار الأولى التي ينبغي سماعها على كل مستويات الحكومة الروسية.

كما وجّه زيلينسكي خطابه إلى المواطنين الروس، قائلا “ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستُقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش فداء، لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي”.

من ناحيتها، كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر: “قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك”، وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان بالعلم الوطني ثم يعلقانه إلى جانب لافتة كُتب عليها “ليمان” عند مدخل المدينة.

وقال سيرغي غايداي حاكم إقليم لوغانسك -في تغريدة- إن القوات الأوكرانية أغلقت جميع طرق مغادرة ونقل الذخيرة إلى الروس.

وكان المتحدث باسم الجيش الأوكراني أعلن -في وقت سابق- إحكامهم السيطرة على جميع الطرق اللوجستية في مدينة ليمان، مؤكدا أن الممرات وطرق الإمداد للقوات الروسية تقع تحت سيطرة نيران المدفعية الأوكرانية، علما بأن القوات الروسية سيطرت في مايو/أيار الماضي على هذه المدينة الإستراتيجية.