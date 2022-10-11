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زيلينسكي يدعو إلى فرص سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 6:17 مساءً
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول مجموعة السبع (الثلاثاء 11-10-2022) إلى دعم فرض سقف صارم لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية، مستبعدا مرة أخرى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام بعد انضمامه إلى اجتماع افتراضي لقادة مجموعة الدول السبع “هناك حاجة إلى فرض حد أقصى وصارم لأسعار صادرات النفط والغاز من روسيا… لحرمان هذه الدول الإرهابية من أي أرباح”.

على صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة، بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بتطبيق خفض كبير لإنتاج النفط.

وأضاف بوتين خلال محادثات مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازنا بين العرض والطلب.

وقال بوتين في الاجتماع في سان بطرسبرغ “نحن نعمل جاهدين أيضا في إطار أوبك + أعلم أن موقفك وأفعالنا وقراراتنا ليست موجهة ضد أي شخص لن ولا نفعل ذلك بطريقة تسبب مشكلات لأي أحد”.

ومضى الرئيس الروسي يقول “تستهدف تحركاتنا تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية حتى يشعر كل من مستهلكي موارد الطاقة والمشاركين في الإنتاج والموردين للأسواق العالمية بالهدوء والاستقرار والثقة. ومن ثم يتحقق التوازن بين العرض والطلب”.

    المصدر :
  • رويترز

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