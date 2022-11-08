زيلينسكي يدعو الأميركيين إلى الحفاظ على وحدة ثابتة حتى السلام

منذ بدء الهجمات العسكرية على الاراضي الاوكرانية تقوم الدول الغربية بتقديم الدعم المادي والعسكري لاوكرانيا، وتعد اشنطن حليف كييف الرئيسي منذ ثمانية أشهر، وفرضت عقوبات شديدة على موسكو وجزء كبير من الاقتصاد الروسي وزودت الجيش الأوكراني بأنظمة مدفعية دقيقة من طراز هيمارس بين معدات عسكرية أخرى وحتى قدمت معلومات استخباراتية مهمة على الأرض.

هذا ةقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأميركيين إلى “الحفاظ على وحدة ثابتة” إلى أن يتم “إرساء السلام مجدداً” في أوكرانيا، في حين تجري انتخابات منتصف الولاية الحاسمة في الولايات المتحدة الثلاثاء والتي قد تؤثر نتائجها على دعم واشنطن لكييف.

وأعلن زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو من كييف أثناء تلقيه “ميدالية الحرية” الأميركية: “أطلب منكم الحفاظ على وحدة ثابتة كما هو الحال الآن، وهذا إلى اليوم الذي سنسمع فيه كل الكلمات المهمة التي حلمنا بها، حتى نسمع أنه تم إرساء السلام أخيراً”.

وشكر زيلينسكي الرئيس الأميركي جو بايدن “وكلا الحزبين في الكونغرس وكل مواطن أميركي” على الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الكبير لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

ومنتصف مايو، صرف الكونغرس الأميركي 40 مليار دولار لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وفي خطابه اليوم، أكد زيلينسكي أيضاً أن حصوله على “ميدالية الحرية” من فيلادلفيا “لشرف عظيم”، لكنه أراد إهداء هذه الجائزة لـ”جميع نساء ورجال أوكرانيا” الذين “يظهرون لأعظم نظام استبدادي في العالم أن وحدها الهزيمة هي ما ستناله في أوكرانيا”.

وخص بالذكر “الجنود الأبطال” و”المتطوعين” و”العاملين في قطاع الطاقة الذين يصلحون شبكة الكهرباء لتأمينها للسكان بعد أن أصابت صواريخ روسية وطائرات إيرانية بدون طيار محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

وأكد في الفيديو الذي دام 10 دقائق أن “الحرية هي الكلمة الرئيسية بالنسبة لنا التي توحد حقاً جميع الأوكرانيين”.

في سياق آخر، قال زيلينسكي لسفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة اليوم إنه يجب تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأدى إلى فك الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام عقب محادثات في كييف مع السفيرة ليندا توماس غرينفيلد: “من الضروري أن يستمر اتفاق الحبوب في المستقبل. أوكرانيا مستعدة لأن تبقى الضامن للأمن الغذائي العالمي”.