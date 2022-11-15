زيلينسكي يدعو مجموعة العشرين إلى تبنّي مقترح أوكرانيا للسلام

أبلغ الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” زعماء العالم المجتمعين في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بأن الوقت قد حان لوقف الحرب الروسية في بلاده بموجب خطة سلام اقترحها.

وكان زيلينسكي يتحدث عبر رابط فيديو أمام القمة المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال زيلينسكي وفقًا لنسخة من خطابه اطلعت عليها رويترز: “أنا مقتنع الآن أن الوقت قد حان لوقف الحرب الروسية المدمرة”.

وأحرزت القوات الأوكرانية تقدمًا في مواجهة القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة في شرق وجنوب أوكرانيا.

وزار زيلينسكي الاثنين مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر مدينة استعادت قواته السيطرة عليها، وتعهد بالضغط حتى تستعيد أوكرانيا كل أراضيها المحتلة.

في السياق، أكد زيلينسكي في خطابه أمام مجموعة العشرين أنّ الحرب يجب أن تنتهي “بشكل عادل وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، داعيًا إلى استعادة “الأمان الإشعاعي” فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفرض قيود على أسعار موارد الطاقة الروسية، وتوسيع مبادرة تصدير الحبوب. كما دعا إلى إطلاق سراح جميع السجناء الأوكرانيين.

وقال: “فضلا اختاروا طريقتكم في القيادة.. وسنطبق معا بالتأكيد صيغة السلام”.

إلى ذلك، أوضح مسؤول أميركي كبير في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتوقع من مجموعة العشرين إدانة الحرب الروسية في أوكرانيا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام القمة في بالي.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. وتقول أوكرانيا والغرب إن هذه المزاعم لا أساس لها وإن الحرب هي عمل عدواني غير مبرر.

ويمثل وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” بلاده في قمة مجموعة العشرين، بعدما قالت روسيا إن الرئيس “فلاديمير بوتين” لا يمكنه الحضور لأنه مشغول للغاية.