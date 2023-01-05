زيلينسكي يرد على هدنة بوتين.. الحرب ستنتهي عندما نطرد جنودكم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس 5-1-2023) إن روسيا تسعى إلى هدنة لاستخدامها غطاء لوقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من الرجال والمعدات.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور متحدثا بالروسية بدلا من الأوكرانية “إنهم يريدون الآن استخدام عيد الميلاد غطاء، وإن كان لفترة وجيزة، لوقف تقدم أولادنا في دونباس وجلب المعدات والذخيرة والقوات بالقرب من مواقعنا”.

وأضاف “ماذا سيمنحهم ذلك؟ فقط زيادة أخرى في إجمالي خسائرهم”.

وقال زيلينسكي إن الحرب “ستنتهي إما عندما يغادر جنودكم أو نطردهم”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن العالم يشعر بالارتياب البالغ إزاء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين “أعتقد أن ثمة قدرا كبيرا من الارتياب هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في الوقت الراهن، بالنظر لسجل روسيا الطويل في الدعاية والتضليل والهجمات الغاشمة على المدن والمدنيين الأوكرانيين”.

وأضاف “تركيزنا سيظل منصبا على دعم أوكرانيا”.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال عن اقتراح موسكو بشأن الهدنة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحاول تنفس الصعداء” بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد امر في وقت سابق اليوم الحميس بوقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي خطوة سبق أن رفضتها أوكرانيا ووصفتها بأنها فخ.