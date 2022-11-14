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زيلينسكي يزور خيرسون بعد أيام على الانسحاب الروسي

منذ 38 دقيقة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قام الرئيس الأكراني فولوديمير زيلينسكي (الاثنين 14-11-2022) بزيارة إلى خيرسون شرقي أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وكان زيلينسكي قد أشار أمس الاحد إلى إن القتال في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ما زال محتدماً كما كان في الأيام الأخيرة مع عدم تراجع حدة الهجمات الروسية. وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو: “المعارك في منطقة دونيتسك هي بنفس الشدة التي كانت عليها في الأيام السابقة”.

وأضاف أن القوات الروسية التي كانت تحتل جزءا من منطقة خيرسون استعاده الجيش الأوكراني أخيرا، ارتكبت فيه “الفظائع نفسها” التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى كانت تحتلها.

وقال زيلينسكي في مداخلة: “تم العثور على جثث القتلى، جثث مدنيين وعسكريين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها (التي ارتكبها) في مناطق أخرى من بلادنا حيث تمكن من الدخول”، متعهدا “بالعثور على كل قاتل وإحالته أمام القضاء”.

وأشار أيضا إلى إحصاء 400 “جريمة حرب” روسية، بدون أن يوضح ما إذا كانت تتصل فقط بمنطقة خيرسون، نقلا عن فرانس برس.

من جهته حذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من المبالغة في الشعور بالفرح، مشيرا إلى أنه على الرغم من انسحاب روسيا من خيرسون، فإن موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام.

وقال والاس لراديو “تايمز” Times: “أوكرانيا لديها الدافع، الحرب تتطور حاليا لصالحها، ومع ذلك، سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من خيرسون نهاية الحرب، لا ينبغي الاستخفاف بروسيا”. وقال الوزير: “روسيا بعيدة كل البعد عن الاستسلام، لكن موسكو قلقة من الخسائر الصغيرة”.

 

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